Noua metodologie privind finanțarea transportului local al studenților a fost publicată în Monitorul Oficial, aducând o serie de modificări menite să clarifice modul de alocare a fondurilor către universități.

Potrivit noilor reguli, instituțiile de învățământ superior vor primi bani în funcție de numărul studenților eligibili, iar sumele vor fi evidențiate distinct în contractele instituționale. Calculul finanțării se realizează pe baza unui coeficient stabilit în funcție de dimensiunea orașului în care funcționează universitatea, cu valori mai ridicate pentru centre universitare precum București, Cluj-Napoca sau Iași și mai reduse pentru orașele mai mici.

De aceste subvenții pot beneficia studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, cu vârsta de până la 30 de ani, pentru acoperirea costurilor transportului public local.

Metodologia înlocuiește cadrul stabilit în 2019 și este aliniată la legislația actuală a învățământului superior. Una dintre principalele schimbări este extinderea aplicabilității către toate universitățile acreditate, nu doar cele de stat, precum și definirea mai clară a categoriilor de beneficiari. În același timp, mecanismul de calcul al fondurilor rămâne, în linii mari, similar celui anterior.

Noile prevederi nu includ transportul feroviar sau cu metroul, acestea fiind reglementate prin acte normative separate.

