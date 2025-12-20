Duminică, 21 decembrie 2025 (Duminica dinaintea Nașterii Domnului), Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă „Nașterea Domnului” din Municipiul Baia Mare, cu ocazia serbării anticipate a hramului. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului Psaltic „Theologos” și de corul parohial.

Duminică, 21 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare” din Municipiul Baia Mare.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa îl va hirotoni întru preot pe părintele arhidiacon Dumitru Botiș, director cu serviciile sociale și îl va instala ca paroh al acestei parohii.