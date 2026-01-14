Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, Grupul Psaltic „Theologos” vă invită cu dragoste în Hristos, pe toți dreptcredincioșii să luați parte la Privegherea în cinstea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, părintele monahismului și mare nevoitor al pustiei.

Privegherea va avea loc vineri, 16 ianuarie, de la ora 18:00, la Schitul „Schimbarea la Față” din Baia Mare.

În atmosfera de liniște și rugăciune a privegherii de seară și de noapte, prin psalmi, cântări psaltice și rugăciuni stăruitoare, vom înălța împreună laudă lui Dumnezeu, cerând mijlocirea Sfântului Antonie cel Mare pentru întărirea în credință, luminarea minții, pacea inimii și sporirea vieții duhovnicești.

Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, biruitor al ispitelor și povățuitor al celor ce caută viața cea întru Hristos, rămâne pentru noi pildă vie de rugăciune neîncetată, răbdare și lepădare de sine. Prin priveghere și comuniune în rugăciune, suntem chemați să urmăm exemplul său și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, în duh de pocăință și smerenie.

„Vă așteptăm cu inimă deschisă, spre a ne uni glasurile și sufletele în rugăciune de obște, spre folos sufletesc și mângâiere duhovnicească”, spun organizatorii.