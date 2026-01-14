Echipa feminină a CS Minaur Baia Mare a demonstrat din nou că este una dintre cele mai incomode adversare din Liga Florilor, reușind în această seară un rezultat de prestigiu: 27-27 cu multipla campioană CSM București, primul punct cedat de formația din Capitală în actualul sezon.

Partida din etapa a 12-a, prima a returului, a fost una de înaltă intensitate, cu multă adrenalină, faze spectaculoase și un ritm demn de nivel european, chiar dacă ambele echipe sunt angrenate și în competiții continentale. Într-o Sală a Sporturilor „Lascăr Pană” electrizantă, fetele din Baia Mare au luptat până la ultimul fluier și au fost răsplătite pe deplin.

CSM București nu s-a desprins niciodată la mai mult de trei goluri (5-8, min. 11), în timp ce Minaur a arătat forță și curaj, trecând de trei ori la conducere în repriza secundă (20-19, 23-22, 25-24). Tabela a indicat egalitate de 10 ori, ultima chiar la final, la 27, un scor care reflectă perfect echilibrul și dramatismul confruntării.

Portarul Yuliya Dumanska a fost din nou la înălțime, cu 8 intervenții, inclusiv două aruncări de la 7 metri, iar ofensiva a fost condusă excelent de Spugnini Santomé (8 goluri) și Quintino Ribeiro (6 goluri din 6 aruncări). Minaur a arătat organizare, determinare și o maturitate tot mai evidentă în joc.

Acest rezultat de excepție confirmă forma foarte bună a băimărencelor, venind la doar câteva zile după victoria obținută sâmbătă împotriva galonatei formații norvegiene Larvik, liderul clasamentului din Norvegia – un succes care a dat un plus de încredere și a arătat că Minaur poate ține piept oricărui adversar, indiferent de nume sau palmares.

În clasament, CSM București rămâne lider, cu 23 de puncte, în timp ce CS Minaur Baia Mare ajunge la 11 puncte, ocupând locul 8, la egalitate cu SCM Râmnicu Vâlcea și Rapid București – un semn clar că lupta pentru zona de sus este tot mai strânsă.

Un punct mare, obținut prin muncă, ambiție și spirit de echipă. Bravo, Minaur!