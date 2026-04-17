Azi, 17 aprilie, în jurul orei 00.10, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au oprit pe strada Bogdan Vodă din municipiul Sighetu Marmației un autoturism.

La volan a fost identificat un bărbat de 48 de ani.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul indicând o concentrație de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrele biologice de sânge.

Sub supravegherea procurorului de caz se continuă cercetările.