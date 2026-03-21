Echipa SVSU Poienile de sub Munte a intervenit astăzi pentru gestionarea unei situații complexe, care a pus la încercare atât abilitățile tehnice, cât și vigilența voluntarilor.

Intervenția a avut loc pe drumul de acces către cătunul Misica, unde un arbore de mari dimensiuni a căzut pe carosabil, rămânând suspendat pe cablurile de medie și joasă tensiune. Situația reprezenta un risc major pentru participanții la trafic și pentru rețeaua electrică.

În timp ce se deplasa spre locul solicitării, voluntarul Dumitru Carpa a identificat o persoană rănită, aflată în mijlocul drumului, care avea nevoie de îngrijiri medicale urgente.

Acesta a acționat prompt: a securizat zona, a alertat echipa SVSU și a apelat numărul unic de urgență 112. Un echipaj de prim ajutor a fost direcționat imediat la fața locului, unde a acordat sprijin și a stabilizat victima până la sosirea ambulanței.

Cele două situații au fost gestionate cu succes prin colaborarea eficientă între instituții: echipele Electrica, SAJ Maramureș – Substația Poienile de sub Munte, Poliția – Secția 4 Leordina.

Intervenția s-a încheiat fără incidente, datorită reacției rapide și coordonării eficiente. Felicitări voluntarului Dumitru Carpa și întregii echipe SVSU pentru profesionalism și devotament!