Ieri, 24 aprilie a.c., în jurul orei 10.20, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați să intervină pe strada Rozelor din localitate pentru soluționarea unui eveniment rutier soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, un bărbat de 70 de ani care circula cu o bicicletă electrică, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut de pe partea carosabilă.

Polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările.

