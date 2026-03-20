Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, a transmis un mesaj ferm de susținere a bugetului de stat pentru anul 2026, pe care îl descrie drept „responsabil și echilibrat”, după o perioadă marcată de politici economice instabile.

Parlamentarul liberal afirmă că noul buget, deși nu este perfect, răspunde nevoilor actuale ale României, într-un context economic complicat la nivel internațional. „Bugetul pentru 2026 nu este perfect. Dar este realist, echilibrat și responsabil, exact ceea ce avem nevoie într-o perioadă plină de incertitudini economice și tensiuni internaționale”, a subliniat acesta.

În mesajul său, Ionel Bogdan a evidențiat direcția adoptată de guvernare, punctând că alegerea a fost una clară: „Am ales stabilitatea, nu populismul. Am ales investițiile, nu promisiunile fără acoperire.”

Deputatul susține că bugetul include măsuri concrete pentru sprijinirea economiei, a transportatorilor și a agricultorilor, urmând ca alte inițiative să fie implementate în perioada următoare, în funcție de evoluția contextului economic.

Totodată, acesta a apreciat rolul premierului Ilie Bolojan, despre care spune că a reușit să coaguleze coaliția în jurul unui proiect bugetar „serios, ancorat în realitate și orientat spre dezvoltare”.

În final, Ionel Bogdan a transmis că votul parlamentarilor PNL a fost unul responsabil, subliniind că România are nevoie de stabilitate și de decizii mature, nu de „calcule electorale și demagogie politică”.

Mesajul se încheie cu un apel la unitate și responsabilitate: „Este momentul să ne ridicăm cu toții la înălțimea vremurilor pe care le trăim.”