În fiecare an, la data de 5 iunie, este marcată Ziua Mondială a Mediului, cea mai importantă inițiativă internațională dedicată conștientizării și protejării mediului înconjurător. Evenimentul este coordonat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și reunește milioane de oameni din întreaga lume în jurul unor acțiuni menite să contribuie la conservarea naturii și la combaterea problemelor de mediu.

Instituită în anul 1972, cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite privind Mediul Uman de la Stockholm, Ziua Mondială a Mediului a devenit, de-a lungul timpului, o platformă globală pentru promovarea responsabilității față de natură și pentru încurajarea unor comportamente sustenabile. Tema ediției din acest an atrage atenția asupra necesității reducerii poluării și a protejării ecosistemelor naturale, într-un context în care schimbările climatice, degradarea habitatelor și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor continuă să reprezinte provocări majore la nivel mondial.

Cu această ocazie, instituții publice, organizații neguvernamentale, unități de învățământ și comunități locale organizează activități de ecologizare, plantări de arbori, campanii educative și acțiuni de informare privind importanța protejării resurselor naturale. Specialiștii subliniază faptul că fiecare gest contează: colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumului de plastic, economisirea apei și energiei sau utilizarea mijloacelor de transport nepoluante sunt doar câteva dintre măsurile prin care fiecare persoană poate contribui la protejarea mediului.

Ziua Mondială a Mediului reprezintă un prilej de reflecție asupra impactului pe care îl avem asupra planetei și o oportunitate de a adopta obiceiuri mai responsabile, pentru un viitor mai curat și mai sănătos pentru generațiile următoare.