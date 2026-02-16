România traversează una dintre cele mai serioase crize de vaccinare din ultimele decenii, atrage atenția organizația Salvați Copiii România. Potrivit celor mai recente date citate de reprezentanții organizației, tot mai mulți copii rămân fără protecția de bază asigurată prin imunizare, iar scăderea acoperirii vaccinale pentru vaccinul ROR (rujeolă–oreion–rubeolă) este una abruptă, în special în cazul celei de-a doua doze, administrată la vârsta de 5 ani.

Datele arată că pentru prima doză de vaccin ROR rata de acceptare a ajuns la doar 47,4%, un nivel considerat alarmant de specialiști. Reprezentanții organizației subliniază că motivele nu țin exclusiv de opțiuni personale ale părinților, ci de un cumul de factori: lipsa informațiilor clare și accesibile, răspândirea dezinformării în social media, dar și probleme sistemice precum birocrația excesivă, resursele insuficiente, dispariția vaccinării în școli și lipsa transportului pentru familiile vulnerabile.

Președintele executiv al organizației, Gabriela Alexandrescu, avertizează că „aproape jumătate dintre copiii României nu au primit nici măcar o doză de vaccin ROR la vârsta recomandată”. Aceasta subliniază că fiecare copil nevaccinat rămâne expus riscului de îmbolnăvire gravă și chiar deces din cauze prevenibile.

Organizația solicită autorităților adoptarea unor măsuri concrete pentru a stopa declinul acoperirii vaccinale. Printre propuneri se numără simplificarea raportării vaccinărilor, organizarea de sesiuni reale de training în comunicare pentru personalul medical și formarea unor echipe multidisciplinare locale care să lucreze direct cu comunitățile și părinții.

Reprezentanții Salvați Copiii România susțin că experiența din teren arată că situația poate fi redresată atunci când există implicare și comunicare eficientă. În comunitățile rurale unde organizația a intervenit, rata de vaccinare a crescut de la 50–60% la aproape 100%, în urma unor campanii susținute de informare și sprijin direct acordat familiilor.

Specialiștii avertizează că menținerea unei acoperiri vaccinale scăzute crește riscul apariției focarelor de rujeolă și al altor boli prevenibile, cu impact major asupra sănătății publice.