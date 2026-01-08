Miercuri, 7 ianuarie a.c., în jurul orei 11.10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați să intervină la un imobil, situat pe raza localității Rohia, unde are loc un scandal în familie.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la locul indicat în sesizare unde, din primele verificări efectuate, au stabilit că un bărbat de 50 de ani ar fi provocat scandal în familie, agresând-o fizic pe soția sa și ulterior pe fiul său.

Evaluând situația existentă și completând formularul de evaluare a riscului iminent de violență, pentru siguranța victimelor, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

Totodată, polițiștii au înregistrat un dosar penal în care efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș.

Tot ieri, în jurul orei 18.30, ca urmare a unui apel semnalat prin Serviciul Național Unic de Urgență 112, polițiștii au aplanat un conflict izbucnit între o femeie de 64 de ani și fiul acesteia.

După ce femeia ar fi refuzat să-i ofere bani fiului său, acesta din urmă ar fi amenințat-o cu acte de violență.

Întrucât polițiștii au constatat risc iminent asupra vieții și integrității fizice și psihice a victimei, au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

În continuare, polițiștii efectuează verificări în vederea respectării măsurilor dispuse prin intermediul ordinului de protecție provizoriu