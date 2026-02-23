Două zile deosebit de dificile pentru Salvamont România. În cele două zile de weekend la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 211 apeluri, 127 sâmbătă și 84 duminică, prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 225 de persoane. Dintre acestea, 63 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

Salvamontiștii maramureșeni au avut 10 apeluri sâmbătă și 7 duminică.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.