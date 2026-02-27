Azi, 27 februarie, în jurul orei 02.40, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, în timp ce desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier, au oprit în localitatea Fărcașa un autoturism.

Polițiștii au identificat la volanul autoturismului un tânăr de 25 de ani, iar în urma verificărilor efectuate a reieșit că autorizația de circulație provizorie a autoturismului în cauză nu este valabilă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurului de caz.