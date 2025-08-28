Corul Crizanteme al Centrului de zi Caspev Baia Mare a susținut în această săptămână azi în fața turiștilor aflați în statiunea balneoclimaterică Ocna Șugatag un spectacol de muzică populară tradițională. Peste 100 de persoane s-au bucurat de concertul intitulat “Dor de Maramureș” , unde au ascultat cele mai frumoase cântece străbune. Momentul a fost primit cu mult entuziasm și aplauze. Spectacolul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Caspev și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș
De asemene a, Corul Crizanteme a susținut și un impresionant concert de pricesne la Mănăstirea Bârsana.
