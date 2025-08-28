Sâmbătă, 30 august, de la ora 17.30, sala “Apolo” din capitală va fi gazda partidei dintre CSM București și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul primei etape a Ligii Florilor MOL, ediția 2025-2026. Cele două echipe s-au mai întâlnit în semifinala Supercupei României, campioana reușind să se impună sâmbăta trecută la limită (27-26).

Programul primei etape

Rapid București – CSM Slatina (sâmbătă, 30 august, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Gabriel Badiu – Ioan Barbu (Cluj-Napoca). Observator: Diana Ciulei (Brașov)

CSM București – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 30 august, ora 17.30, Pro Arena). Arbitri: Claudiu Gorina – Florin Melencu (Craiova). Observator: Marian State (Buzău)

Gloria Bistrița – HC Zalău (sâmbătă, 30 august, 17.30). Arbitri: Claudiu Belean (Târgu Mureș) – Ștefan Hendrea (Baia Mare). Observator: Adrian Dima (Galați)

SCM Universitatea Craiova – CSM Târgu Jiu (sâmbătă, 30 august, 18.00). Arbitri: Constantin Bălan (Iași) – Ionuț Savin (Vaslui). Observator: Gabriela Covaci (București)

CSM Corona Brașov – CSM Galați (sâmbătă, 30 august, 18.00). Arbitri: Teodora Mărgărit (București) – Simona Stancu (Bucău). Observator: Gheorghe Bejinariu (Pitești)

HC Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea (duminică, 31 august, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Claudiu Ghesoiu (Ploiești) – Ionuț Tița (București). Observator Valentin Călina (Pitești)

Etapa a 2-a: CSM Slatina – CSM București (miercuri, 3 septembrie); Dunărea Brăila – Rapid București (vineri, 5 septembrie); SCM Rm. Vâlcea – CSM Galați; CS Minaur – SCMU Craiova; HC Zalău – Corona Brașov (sâmbătă, 6 septembrie); CSM Tg. Jiu – Gloria Bistrița (miercuri, 10 septembrie).