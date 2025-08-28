La data de 27 august a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii din Sighetu Marmaţiei au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, pe strada Lazu Baciului.

Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit că un minor de 14 ani, care conducea un cvadriciclu, dinspre Vadu Izei înspre Sighetu Marmației, a fost acroșat de un autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani, care se deplasa în aceeași direcție.

În urma evenimentului rutier, a rezultat rănirea minorului. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât minorul, cât și bărbatul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și că cvadriciclul condus nu este înmatriculat în circulație.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.