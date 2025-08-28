Un tragic accident s-a produs la ieșirea din Baia Mare în urmă cu 14 ani, în 28 august. Căpitanul Adrian Marchiș, pornit în misiune împreună cu un echipaj de intervenție, s-a stins din viață după ce autospeciala în care se afla s-a răsturnat pe Dealul Dura. Adrian Marchiș avea doar 27 ani și lucra de trei ani ca pompier în cadrul Detașamentului Baia Mare. În 28 august 2011, în momentul în care a sunat alarma care anunța un incendiu la o casă de vacanță din Apa Sărată, acesta a pornit spre locul intervenției. Di păcate a urmat tragedia: un accident pe Dealul Dura în care ăși va pierde viața câteva ore mai târziu, din cauza rănilor foarte grave suferite.

„În urmă cu 14 ani, familia noastră de pompieri a pierdut un camarad dedicat, Cpt. (p.m.) Adrian Marchiș.

Ne amintim de el nu doar ca de un coleg curajos, ci și ca de un prieten devotat, gata oricând să sară în ajutor. Sacrificiul său nu a fost în zadar.

Respectul pentru memoria sa ne dă putere să continuăm misiunea încredințată, știind că el este mereu alături de noi, ca un înger păzitor.

Fie-i memoria cinstită veșnic!

Eroii nu mor niciodată”, este mesajul colegilor de la Detașamentul de Pompieri care azi îi poartă numele.