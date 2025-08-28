Un tragic accident s-a produs la ieșirea din Baia Mare în urmă cu 14 ani, în 28 august. Căpitanul Adrian Marchiș, pornit în misiune împreună cu un echipaj de intervenție, s-a stins din viață după ce autospeciala în care se afla s-a răsturnat pe Dealul Dura.
Adrian Marchiș avea doar 27 ani și lucra de trei ani ca pompier în cadrul Detașamentului Baia Mare. În 28 august 2011, în momentul în care a sunat alarma care anunța un incendiu la o casă de vacanță din Apa Sărată, acesta a pornit spre locul intervenției. Di păcate a urmat tragedia: un accident pe Dealul Dura în care ăși va pierde viața câteva ore mai târziu, din cauza rănilor foarte grave suferite.
