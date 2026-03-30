În dimineața de 29 martie a.c., polițiștii din Baia Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Cuza Vodă din localitate.

Polițiștii au identificat la volanul autoturismului un bărbat de 44 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Sub supravegherea prourorului de caz, polițiștii continuă cercetările.

