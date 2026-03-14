Credincioșii și iubitorii de muzică religioasă sunt invitați duminică, 15 martie, de la ora 15:00, la Concertul de pricesne care va avea loc la Căminul Cultural Fântânele.

Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă Fântânele, în parteneriat cu Primăria Orașului Târgu Lăpuș și Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș”, și va reuni mai multe ansambluri și coruri din zona Lăpușului.

Pe scenă vor urca: Ansamblul Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș”, Corul „Buburuzele Vesele” al Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil”, Corul Artos al Parohiei Lăpuș II, Ansamblul „Plaiurile Suciului”, Grupul Asociației „Sfânta Împărăteasă Irina” Prislop, Horitoarele de la Lăpuș, Corul Bisericii „Schimbarea la Față” Răzoare, Ansamblul „Țibleșul” Groșii Țibleșului, Corul „Armonia” al Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Târgu Lăpuș.

La eveniment vor participa și mai mulți interpreți invitați, printre care Daria Bachmachti, Maria Filip, Beatrice China, Dorița China, Stelian Florian, Simona Neag, Mariana Cușner și Cecilia Bozga.

Concertul își propune să aducă în prim-plan pricesnele – cântări religioase specifice perioadei Postului Mare, oferind publicului un moment de reculegere și comuniune spirituală. Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la această întâlnire dedicată tradiției și credinței.