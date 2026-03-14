Site-ul legat de vize al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și cel al consulatelor au fost țința unor atacuri cibernetice, anunță instituția.

„Ministerul Afacerilor Externe informează că, în după-amiaza zilei de 13 martie și la începutul nopții de 14 martie, a fost detectat un atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS) îndreptat împotriva platformelor eviza.mae.ro și econsulat.ro. În urma acestuia, site-urile au înregistrat încetiniri ale funcționării și, pentru scurte intervale de timp, au devenit inaccesibile.

Echipamentele de protecție, împreună cu specialiștii MAE, au acționat prompt și au reușit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcționează normal.

Atacurile de tip DDoS reprezintă o supraîncărcare artificială a traficului digital, cu scopul de a bloca accesul la un site. Acestea nu presupun accesarea sau compromiterea datelor, nefiind echivalente cu o intruziune informatică de tip hacking.

Nicio informație sensibilă nu a fost accesată de autorii acestor atacuri, însă inconvenientul major generat de astfel de acțiuni este faptul că platformele devin temporar inaccesibile pentru cetățenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceștia au nevoie.

La nivel global, frecvența acestor atacuri este în creștere, iar România și platforme guvernamentale au fost vizate în mod repetat în ultimii ani.

MAE, în cooperare cu instituțiile specializate, va continua să asigure protecția sistemelor sale digitale și continuitatea serviciilor”, anunță MAE