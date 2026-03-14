Astăzi, 14 martie, ne amintim de unul dintre actorii îndrăgiți ai cinematografiei și teatrului românesc. Dacă ar mai fi fost în viață, marele actor Iurie Darie ar fi împlinit o frumoasă vârstă, fiind considerat și astăzi un simbol al eleganței și talentului în arta actoriei.

Iurie Darie s-a născut la 14 martie 1929 în localitatea Vadul Rașcov, pe atunci parte a județului Soroca din Regatul României. Provenea dintr-o familie de învățători, iar copilăria și-a petrecut-o în satul natal. A urmat studiile liceale la Chișinău, iar în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial familia sa s-a refugiat la Timișoara.

Mai târziu s-a stabilit la București, unde a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care l-a absolvit în 1952. Deși avea talent și pentru desen, alegerea sa a fost scena și filmul, domenii în care avea să devină una dintre cele mai cunoscute figuri ale generației sale.

Actorul a debutat în cinematografie în 1953, în filmul „Nepoții gornistului”, iar de-a lungul carierei a interpretat roluri memorabile în peste 40 de producții. Publicul îl asociază adesea cu celebra serie Brigada Diverse, unde a jucat alături de nume importante ale cinematografiei românești precum Toma Caragiu, Sebastian Papaiani sau Dem Rădulescu.

Pe lângă film, Iurie Darie a avut o activitate remarcabilă și pe scena Teatrul de Comedie, unde a jucat în spectacole de referință și a colaborat cu mari actori ai teatrului românesc. A fost apreciat nu doar pentru talentul său actoricesc, ci și pentru spiritul său jovial și aerul juvenil care părea să sfideze trecerea timpului.

Actorul s-a remarcat și în emisiunile pentru copii difuzate la televiziune, unde își demonstra talentul la desen, uneori realizând schițe chiar cu ambele mâini, spre încântarea celor mici.

În plan personal, a fost căsătorit cu actrița Consuela Roșu, cu care a avut un fiu, regizorul Alexandru Darie, fost director al Teatrul Bulandra din București. În ultimii ani ai vieții, i-a fost alături actrița Anca Pandrea.

Iurie Darie s-a stins din viață la 9 noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și roluri care continuă să fie apreciate de generații întregi.

Astăzi, la aniversarea nașterii sale, rămâne un moment potrivit pentru a ne aminti de actorul care a adus zâmbete, emoție și rafinament pe scena și pe ecranul românesc.