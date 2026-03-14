Un transport spectaculos de numerar și lingouri de aur, interceptat recent în Ungaria, a declanșat o dispută diplomatică și o serie de speculații privind fluxurile financiare către Ucraina, în plin război. Potrivit mai multor publicații europene, două vehicule blindate transportau zeci de milioane de dolari și euro, dar și lingouri de aur, către banca de stat ucraineană Oschadbank.

Convoiul ar fi plecat din Austria și se îndrepta spre Ucraina, fiind escortat de șapte agenți de securitate ai băncii. Presa din Ungaria susține că transportul includea aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și circa 9 kilograme de aur. Operațiunea ar fi fost organizată prin intermediul Raiffeisen Bank International, însă convoiul a fost oprit de autoritățile ungare înainte de a ajunge la destinație.

Unități speciale ale poliției și forțelor antiteroriste din Ungaria au intervenit și au confiscat întreaga încărcătură, deschizând o anchetă pentru suspiciuni de spălare de bani. Oficialii de la Budapesta au declarat că există indicii potrivit cărora fondurile ar putea avea legături cu rețele de criminalitate financiară sau cu ceea ce au numit „economia de război” din Ucraina. Până în prezent, însă, nu au fost prezentate public dovezi concrete care să confirme aceste suspiciuni.

Autoritățile de la Kiev au reacționat dur, susținând că transportul era unul legal și făcea parte din operațiunile financiare necesare pentru alimentarea sistemului bancar ucrainean cu numerar în contextul conflictului. Oficialii ucraineni afirmă că banii și aurul aparțin Oschadbank și au cerut returnarea imediată a valorilor confiscate.

Speculații despre rute de tranzit prin România, inclusiv prin Baia Mare

În paralel, o publicație din Austria a lansat o serie de afirmații, neconfirmate oficial, potrivit cărora astfel de transporturi de numerar către Ucraina ar circula frecvent pe mai multe rute din Europa Centrală și de Est. În aceste scenarii apare și o posibilă rută prin România.

Conform acestor relatări, unele convoaie ar traversa zona Cluj-Napoca – Baia Mare, înainte de a se îndrepta spre granița cu Ucraina. Traseul ar avea avantajul apropierii de punctele de trecere din nordul țării, inclusiv din Maramureș.

Deocamdată, aceste informații provin din surse neoficiale și nu au fost confirmate de autorități române sau ucrainene.

Transportul confiscat în Ungaria – evaluat la aproximativ 80 de milioane de dolari în numerar și aur – rămâne sub controlul autorităților maghiare, în timp ce ancheta pentru presupusă spălare de bani continuă. Dacă suspiciunile nu vor fi confirmate, Budapesta ar putea fi obligată să restituie întreaga sumă băncii ucrainene, potrivit relatărilor din presa europeană.