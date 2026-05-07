Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș participă în aceste zile la etapa zonală a Competiției Naționale de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfășurată în județul Sălaj.

Timp de două zile, echipajele din Maramureș concurează alături de reprezentanții inspectoratelor pentru situații de urgență din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Bihor, Satu Mare și Sălaj.

Competiția presupune desfășurarea unor scenarii complexe, realizate contracronometru, care simulează intervenții reale din activitatea de zi cu zi a salvatorilor. Participanții trebuie să demonstreze rapiditate, coordonare și capacitatea de a gestiona situații critice în cadrul probelor de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat.

Reprezentanții ISU Maramureș au transmis un mesaj de susținere pentru echipa participantă, apreciind profesionalismul și pregătirea pompierilor implicați în competiție.

Concursul reprezintă atât o oportunitate de perfecționare profesională, cât și un exercițiu important pentru dezvoltarea intervențiilor în situații de urgență.