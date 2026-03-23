Rus Karina este o tânără artistă în vârstă de doar 10 ani, din Baia Mare, care impresionează prin talentul și ambiția sa remarcabilă. Elevă la Liceul cu Program Sportiv, Karina practică gimnastica ritmică de performanță, reușind să îmbine cu succes disciplina sportivă cu pasiunea pentru muzică.

Pe lângă activitatea sportivă intensă, Karina urmează cursuri de canto la Școala Crescendo, unde studiază muzică ușoară sub îndrumarea profesorului Denis Șut. Talentul său vocal a fost deja recunoscut în cadrul mai multor concursuri de muzică, unde a obținut numeroase premii și trofee, confirmându-și astfel potențialul artistic.

Încurajată și susținută constant de părinții săi, Karina își urmează visul cu determinare și entuziasm. În prezent, face un pas important în cariera sa artistică, lansând prima sa piesă de folclor – o creație originală semnată de profesoara Monica Șandor. Deși cochetează de ceva timp cu muzica populară, acest debut marchează începutul unui nou capitol în evoluția sa artistică.