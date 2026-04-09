În preajma Sărbătorilor Pascale, bucuria tradițiilor a adus laolaltă generații diferite în cadrul proiectului „Comunitate fără bariere”, derulat de Direcția de Asistență Socială Baia Mare. Copiii implicați în proiect au participat la o activitate specială alături de senioarele de la Centrul CASPEV, într-un cadru cald și prietenos, în care au vopsit ouă, respectând obiceiurile pascale transmise din generație în generație.

Întâlnirea a fost mai mult decât o simplă activitate recreativă. Pentru cei mici, a reprezentat o oportunitate de a descoperi semnificațiile sărbătorilor și de a învăța tradiții autentice direct de la cei care le păstrează vii. În același timp, seniorii s-au bucurat de energia și entuziasmul copiilor, într-un schimb emoționant de experiență și bucurie.

Atmosfera a fost una plină de voie bună, iar momentele petrecute împreună au demonstrat cât de importante sunt astfel de inițiative pentru consolidarea relațiilor dintre generații. Activitatea a evidențiat încă o dată faptul că apropierea dintre oameni, indiferent de vârstă, contribuie la construirea unei comunități mai unite și mai solidare.

Proiectul „Comunitate fără bariere” este implementat de Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în parteneriat cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, fiind cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Prin astfel de acțiuni, proiectul își propune să sprijine incluziunea socială și să creeze oportunități reale de interacțiune și dezvoltare pentru membrii comunității, indiferent de vârstă sau de contextul social din care provin.