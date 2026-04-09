Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a transmis miercuri, 8 aprilie 2026, mesajul pastoral de Paști, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții presei din județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

Evenimentul s-a desfășurat, începând cu ora 10:00, la Reședința Mitropolitană din Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, unde ierarhul a prezentat Scrisoarea pastorală din acest an, intitulată sugestiv „Bucuria Paștilor o aduc mama, bunica și căldura căminului părintesc”.

Accent pe familie și credință

Mesajul transmis de Mitropolitul Andrei pune în prim-plan rolul esențial al familiei în formarea spirituală a omului, subliniind importanța părinților și a bunicilor în transmiterea valorilor creștine. „Familia își are un rol imens pentru noi. Tata, mama și bunica ne ajută să devenim ceea ce suntem”, a declarat ierarhul, evidențiind faptul că mediul familial reprezintă primul spațiu în care se formează caracterul și credința.

Lecțiile trecutului: credința păstrată în familie

În discursul său, Mitropolitul Clujului a făcut referire și la perioada regimului comunist, când educația religioasă a fost eliminată din școli, iar practicarea credinței a fost limitată. În acest context, ierarhul a subliniat rolul decisiv al mamelor și bunicilor în păstrarea credinței:

„Cine a salvat atunci educația religioasă? Mama și bunica. Ele au fost cele care au sădit credința în sufletele copiilor.”

Mama, pilonul spiritual al familiei

Un alt punct central al Pastoralei a fost dedicat rolului mamei în familie, văzut ca unul fundamental în formarea noilor generații. Potrivit ierarhului, mama nu doar dă viață, ci contribuie decisiv la educația morală și spirituală a copiilor, transformând familia într-o adevărată „biserică mică”.

„Mama, născând și crescând un copil, ridică o nouă biserică”, a subliniat Înaltpreasfințitul Andrei.

Context: anul dedicat familiei creștine

Mesajul pastoral vine în contextul în care anul 2026 a fost dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române familiei creștine, tema fiind reflectată și în conținutul scrisorii pastorale. Întâlnirea cu presa a marcat astfel nu doar transmiterea unui mesaj religios, ci și reafirmarea rolului familiei în societatea contemporană. Mesajul Mitropolitului Andrei subliniază că bucuria Învierii Domnului nu se limitează la momentul liturgic, ci începe în familie, acolo unde credința este transmisă din generație în generație.

Textul integral al Pastoralei de Paști poate fi consultat pe site-ul oficial al Mitropoliei Clujului.