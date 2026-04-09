Consiliul Județean Maramureș face pași concreți pentru readucerea la viață a târgurilor tradiționale de animale, o inițiativă menită să sprijine comunitățile rurale și să păstreze vii ocupațiile specifice zonei.

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, a anunțat că au fost aprobate mai multe acorduri de cooperare pentru organizarea de expoziții de animale în localitățile Seini, Șomcuta Mare, Copalnic Mănăștur și Suciu de Sus.

Un proiect pentru comunitate

Potrivit oficialului, inițiativa face parte dintr-un program început anul trecut, care vizează redeschiderea fostelor târguri tradiționale din județ. „Aceste târguri sunt despre oameni, despre gospodari și despre comunități care se întâlnesc din nou. Sunt locuri în care se leagă relații, se compară animale și se continuă o tradiție veche a satului maramureșean”, a subliniat acesta. Evenimentele au început deja să atragă participanți nu doar din Maramureș, ci și din județele învecinate, precum Satu Mare, Sălaj și Bistrița-Năsăud, semn că inițiativa capătă amploare și relevanță regională.

Reguli stricte pentru siguranță

Organizatorii subliniază că toate târgurile vor respecta normele sanitar-veterinare în vigoare. Expozițiile sunt dedicate crescătorilor de cai, oi și bovine, fiind excluse porcinele sau animalele provenite din zone aflate în carantină. Autoritățile spun că obiectivul este unul clar: sprijinirea fermierilor locali, dar în condiții de siguranță și responsabilitate.

Tradiție și viitor

Inițiatorii proiectului atrag atenția că dispariția acestor târguri ar însemna pierderea unei părți importante din identitatea satului maramureșean. „Dacă nu susținem acum aceste tradiții, riscăm să le pierdem. Iar odată cu ele, dispare și motivația tinerilor de a rămâne în comunitățile rurale”, a mai transmis vicepreședintele CJ Maramureș.

Proiectul este realizat în parteneriat cu primăriile locale, asociațiile crescătorilor de animale, Instituția Prefectului și Direcția pentru Agricultură.Autoritățile își propun extinderea inițiativei și în alte localități, printre care și Târgu Lăpuș, subliniind că astfel de proiecte trebuie să depășească barierele politice și să rămână în slujba comunității.

Prin aceste demersuri, Maramureșul încearcă să-și recupereze treptat tradițiile și să redea satului rolul său de spațiu viu, în care munca și valorile locale sunt apreciate și respectate.