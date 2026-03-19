În perioada 25–28 martie 2026, Baia Mare devine punctul de întâlnire al tinerilor pasionați de arta teatrală, odată cu desfășurarea celei de-a XII-a ediții a Festivalului de Teatru Contemporan pentru Tineret „Acting”, găzduit de Teatrul Municipal Baia Mare.

Evenimentul, organizat de Acting – Asociația Tineri în Teatru, alături de Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș și Visit Maramureș, aduce în prim-plan o nouă generație de actori, dornici să își spună poveștile pe scenă.

Ediția din acest an marchează un pas important în evoluția festivalului, care capătă o dimensiune internațională prin participarea unei trupe din Chișinău, alături de alte nouă trupe din România. Toate spectacolele sunt susținute de elevi cu vârste între 14 și 18 ani, într-un demers artistic ce reflectă preocupările și sensibilitățile generației tinere.

Publicul va avea ocazia să urmărească și două producții ale Teatrul Municipal Baia Mare, dar și un spectacol special realizat de studenții din anul terminal ai Facultatea de Teatru și Film, consolidând astfel legătura dintre mediul preuniversitar și cel academic.

Festivalul nu înseamnă doar spectacole, ci și oportunități de învățare. Participanții vor lua parte la ateliere susținute de profesioniști din domeniu, din țară și din străinătate.