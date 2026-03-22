România a pierdut meciul cu Turcia, scor 31-37, și a ratat calificarea în turul 3 al preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial.

În tur, „tricolorii” câștigaseră la Bolu (Turcia), scor 37-32, iar calificarea în faza următoare părea a fi un obiectiv facil, înainte de returul disputat la Buzău.

Favorită înainte de partida retur, totul a fost dat peste cap la partida din această seară, prestația jucătorilor antrenați de George Buricea fiind una lamentabilă.

România a început bine, dar turcii au preluat rapid conducerea jocului, reușind să anuleze avantajul obținut de gazde în tur.

„Tricolorii” au fost de nerecunoscut în prima repriză, Turcia intrând la pauză cu un avantaj de 5 goluri, scor 21-16.

În partea a doua, elevii lui Buricea și-au mai revenit și au avut scor de calificare de mai multe ori, dar finalul incendiar de meci le-a adus turcilor calificarea.

Cu 40 de secunde înainte de final, scor 36-31, selecționerul George Buricea a cerut time-out, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul incredibil!

Selecționerul George Buricea nu știa regulamentul

Buricea și-a îndemnat jucătorii să tragă de timp pe final, el fiind convins că naționala noastră va obține calificarea chiar dacă ar pierde la o diferență de 5 goluri, fapt eronat.

„Cât a fost scorul în tur? 32-37? La 5 goluri diferență ne calificăm noi!”, le-a spus Buricea jucătorilor, conform gsp.ro.

Cum România a avut 5 goluri avans după meciul tur, putea pierde meciul la o diferență de maxim 4 goluri pentru a obține calificarea. La o diferență de cinci goluri s-ar fi trecut executarea loviturilor de la 7 metri.

Când au auzit ce a spus selecționerul Buricea, comentatorii de la Pro Arena au reacționat: „E o rușine ca selecționerul să nu cunoască regulamentul!”.

Turcia a înscris în ultima secundă a partidei, după un contraatac, ca urmare a unei greșeli defensive în apărarea noastră, astfel că diferența s-a dus la șase goluri, 37-31.

Astfel, la acest scor, România a pierdut calificarea!