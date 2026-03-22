Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, aparținând ITPF Sighetu Marmației, au descoperit și confiscat aproximativ 26.000 de pachete de țigări de contrabandă, în valoare de peste 100.000 de euro, în urma unei acțiuni desfășurate pentru combaterea pieței negre din România.

Intervenția a avut loc vineri, 20 martie, în jurul orei 16:00, pe raza municipiului Sighetu Marmației. Oamenii legii au efectuat semnale regulamentare de oprire unui microbuz înmatriculat în România, însă șoferul nu s-a conformat, continuând deplasarea. Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar după aproximativ un kilometru, conducătorul auto a abandonat vehiculul și a încercat să scape fugind într-o zonă împădurită din apropiere.

Pentru prinderea suspectului, polițiștii de frontieră au efectuat somațiile legale, iar ulterior au tras un foc de avertisment în plan vertical. Bărbatul a fost rapid imobilizat și identificat: este vorba despre un maramureșean în vârstă de 33 de ani.

În urma verificării autovehiculului, polițiștii au descoperit 52 de baxuri conținând 25.998 pachete de țigări, ambalate în folie neagră, specifice transporturilor ilegale. Valoarea totală a capturii se ridică la peste 500.000 de lei, iar microbuzul, estimat la aproximativ 20.000 de lei, a fost indisponibilizat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore în data de 21 martie, iar ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sighetu Marmației a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. În prezent, acesta se află în arestul IPJ Maramureș.

Cercetările continuă în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.