La data de 27 august a.c., în jurul orei 09.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unei autoutilitare care transporta material lemnos pe D.N.18 B, pe raza localității Rușor.

Polițiștii au identificat conducătorul auto, stabilind că este vorba despre un bărbat din localitatea Romuli.

La fața locului au fost direcționați și polițiștii Biroului Pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, iar verificările de specialitate efectuate au relevat că pentru cantitatea de 25.16 metri cubi de cherestea, specia fag, care se afla pe ansamblul auto format din cap tractor și remorcă, nu a fost inițiat transportul în aplicația SUMAL, astfel nefiind respectate prevederile legale privind trasabilitatea și fiind creat un prejudiciu de 23.766 lei.

În consecință, față de cele stabilite, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără proveniență legală, faptă prevăzută și pedepsită de Legea silvică nr. 331 din 2024.

De asemenea, polițiștii au dispus ca întreaga cantitate de lemn să fie indisponibilizată, împreună cu ansamblul auto utilizat la transport.

Pentru a evita astfel de situații care pot atrage răspunderea penală, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reamintește tuturor operatorilor economici și transportatorilor din domeniul silvic faptul că fiecare transport de material lemnos trebuie să fie însoțit de documente conforme și corect înregistrate în sistemul SUMAL 2.0.

Fotografiile trebuie realizate direct asupra mijlocului de transport utilizat, iar încărcarea acestora în sistem trebuie să reflecte fidel situația reală.

Manipularea datelor sau utilizarea unor metode de inducere în eroare sunt, de asemenea, fapte de natură penală!