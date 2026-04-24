Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în zilele de 25 și 26 aprilie, respectiv sâmbătă și duminică, Direcția Utilități Publice și SC Drusal City vor desfășura lucrări de spălare/ igienizare a străzilor și parcărilor publice, conform următorului program:

Sâmbătă, 25 aprilie, începând cu ora 7:00, pe bulevardul Unirii (tronsonul cuprins între intersecția cu strada Vasile Alecsandri și strada Europa);

Duminică, 26 aprilie, începând cu ora 7:00, în zona Mărgeanului – Motorului – Depozitelor.

În acest context, eliberarea parcărilor se va face în ziua premergătoare lucrărilor, începând cu ora 16:00.