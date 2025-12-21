Președinte a fost ales Vonica Maniu, originar din Poiana Sibiului, cu afaceri în prezent în zona Dobrogei. Prima dată, oierii s-au unit într-o uniune acum 90 de ani, în noiembrie 1935, relatează Turnul Sfatului.

Crearea noii structuri a fost decisă chiar la a doua întâlnire de organizare, în care a fost aleasă conducerea și consiliul director. Decizia de constituire a unei uniuni a oierilor a fost luată pentru ca aceștia să aibă o voce unică în dialogul cu autoritățile, mai ales în contextul unor măsuri precum interzicerea exporturilor în Uniunea Europeană.

Vonica Maniu consideră că această uniune este „o necesitate”, deoarece „în ultima vreme oierii sunt destul de dezbinați și nu mai este cineva care să le reprezinte interesele”.

Astfel, scopul uniunii este să îi aducă pe oieri împreună pentru a avea o voce comună: „E nevoie de o voce comună, care să poată discuta cu autoritățile. Fiind împreună e clar că această voce ar trebui să fie mai bine ascultată și auzită”.

În noiembrie 1935, în publicația Universul apărea un scurt anunț, în partea de jos a paginii 3, cu titlul „Congresul oierilor. Sibiu, 18 Noembrie”. Textul anunța unde va avea loc evenimentul, cine va participa la el, precum și principalele teme de dezbateri.