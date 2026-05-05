Credincioșii din Cluj-Napoca și împrejurimi vor avea ocazia de a se închina moaștelor Sfântul Gheorghe Pelerinul, care vor fi aduse pentru o scurtă perioadă în oraș, la întoarcerea delegației ce le însoțește din Germania.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, moaștele vor fi așezate spre cinstire în curtea Centrului Eparhial, la sediul Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului din Piața Avram Iancu nr. 18, luni, 4 mai, în jurul orei 16:00.

Racla este adusă de maicile de la Mănăstirea Văratec, împreună cu protosinghelul Ștefan Mihalachi, iar momentul va fi unul de rugăciune și reculegere pentru toți cei care doresc să participe.

Sfântul Gheorghe Pelerinul, cunoscut pentru viața sa de evlavie profundă și pentru pelerinajele sale la Locurile Sfinte, a trăit între 1846 și 1916. Tată a cinci copii și păstor de vite, el a devenit un model de credință și simplitate, fiind canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2018.

Evenimentul de la Cluj-Napoca este privit ca un moment de întărire sufletească și comuniune spirituală, oferind credincioșilor prilejul de a se apropia de unul dintre sfinții apropiați de spiritualitatea românească.