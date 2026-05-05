Ziua Internațională a Moașelor este celebrată anual pe 5 mai, ca o recunoaștere a rolului fundamental pe care aceste specialiste îl au în îngrijirea sănătății materne și neonatale, dar și în sprijinirea comunităților din întreaga lume. Inițiativa aparține Confederația Internațională a Moașelor, care a organizat prima celebrare în anul 1991. De atunci, evenimentul a devenit un reper global, fiind marcat prin conferințe și acțiuni de informare desfășurate inclusiv online, cu participarea moașelor și a experților din numeroase țări.

Un rol important în promovarea profesiei îl are și Organizația Mondială a Sănătății, care, împreună cu CIM, subliniază contribuția moașelor la reducerea mortalității materne și infantile, în funcție de sistemele medicale și contextul cultural al fiecărei regiuni.

În România, Asociația Moașelor Independente din România, înființată în 1995, a avut un rol important în dezvoltarea educației de profil și în introducerea programelor universitare dedicate în mai multe centre academice.

Tema anului 2025, „Midwives: Critical in Every Crisis”, evidențiază importanța moașelor în situații de urgență și criză umanitară, printr-o serie de evenimente virtuale, sesiuni interactive și dezbateri dedicate.

Această zi reprezintă nu doar o sărbătoare profesională, ci și un prilej de a recunoaște impactul profund pe care moașele îl au asupra vieții, sănătății și siguranței mamelor și copiilor din întreaga lume.