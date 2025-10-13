Reprezentanții autorității publice locale băimărene au semnat contractul de execuție pentru lucrările de restaurare a Casei Iancu de Hunedoara.

Amplasată în centru istoric al orașului, Casa Iancu de Hunedoara a fost ridicată în 1446, este parte a vechiului castel medieval ridicat de Iancu pentru soția sa Elisabeta.

Lucrările sunt complexe și vizează consolidarea și restaurarea completă a clădirii, cu respectarea formei, proporțiilor și detaliilor arhitecturale originale. Se vor reface integral șarpanta și planșeul de lemn, se vor consolida pereții, bolțile și arcele afectate de degradări, iar fațadele vor fi reabilitate integral. Acoperișul va fi reconstruit în totalitate, păstrând proporțiile și estetica inițială, cu învelitoare din țiglă ceramică tip solzi și tablă dublu făltuită din cupru.

Valoarea contractului este de aproape 4,9 milioane lei fără TVA, iar termenul de proiectare și execuție este de 26 de luni începând de acum.