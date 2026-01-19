Paula Seling a intrat, fără să vrea, în gura patrioților moldoveni și a fost „tocată mărunt” pe rețelele de socializare pentru gafa făcută. În apărarea ei au sărit colegii de breaslă, printre care și Ciprian Mihai Rogojan, cunoscut artist din Maramureș și fost parlamentar.

Acesta a postat pe pagina personală de pe o rețea de socializare un mesaj de susținere pentru Paula, însoțită și de o fotografie cu ei doi.

„Vreau să dau un sfat celor care obișnuiesc să arunce cu pietre, fără să ia în considerare faptul că un om care a greșit a știut să-și ceară iertare.

O cunosc pe Paula Seling de 40 de ani. Îi cunosc părinții și pe fratele ei, Paul Seling, cu care am fost coleg de școală. Cu Paula am fost colegi atât la școală, cât și la Clubul Pionierilor.

Paula este un artist complet și, mai presus de toate, un om frumos. Nu știe să jignească, iar atunci când îți este greu, știe să fie acolo, să ajute și să sprijine.

Felicitări, Paula, pentru tot ceea ce faci!

Tu, prin muzica bună, ai schimbat și poți schimba lumea.”, scrie Ciprian Mihai Rogojan.