Paula Seling, Cetățean de Onoare al Municipiului Baia Mare

Consiliul Local Baia Mare a decis, în cadrul ultimei ședințe, să îi confere artistei Paula Seling titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Baia Mare. Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru, la inițiativa primarului, care a propus proiectul în semn de recunoaștere a carierei impresionante a interpretei originare din oraș.

Potrivit motivației, distincția recompensează „profesionalismul, talentul și contribuția excepțională a Paulei Seling la promovarea municipiului Baia Mare atât pe plan național, cât și internațional”.

Cântăreața, cunoscută pentru vocea sa inconfundabilă și pentru numeroasele apariții pe scene din România și din străinătate, a reprezentat țara la evenimente prestigioase și a rămas mereu atașată de locurile natale.