Săptămâna trecută, polițiștii rutieri din județul Maramureș și-au concentrat activitățile pe siguranța pietonilor. Astfel, sub coordonarea polițiștilor Serviciului Rutier, în perioada 12 – 18 ianuarie a.c. s-au organizat zilnic activități de verificare și control, pe anumite tronsoane de drum public de pe raza județului.

Cei peste 70 de polițiști rutieri angrenați în acțiune au monitorizat 25 de zone considerate ca fiind cu risc de producere a unor accidente de circulație. Activitățile de verificare și control au vizat conștientizarea, atât a pietonilor cât și a conducătorilor auto, cu privire la importanța respectării normelor rutiere care vizează siguranța pietonilor, precum și adoptarea unui comportament preventiv în trafic.

În cadrul acțiunii au fost constatate abateri care au impus aplicarea a 267 de sancțiuni contravenționale. Valoarea amenzilor aplicate a fost de aproximativ 22.000 de lei.

De asemenea, facem precizarea că în perioada de referință nu s-au produs accidente rutiere care să fi avut ca și cauză principală nerespectarea normelor legale de către această categorie de participanți la trafic.

În trafic, fiecare pas contează. O secundă de neatenție, a conducătorilor auto sau a pietonilor, poate schimba o viață. Le recomandăm pietonilor ca oricât de grăbiți ar fi, să traverseze doar după o temeinică asigurare și să evite folosirea telefonului mobil în timpul traversării, întrucât le poate distrage atenția! Siguranța și implicit contribuirea la creșterea gradului de siguranță, este o formă de grijă față de cei dragi, care vă așteaptă acasă.