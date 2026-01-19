Papa Leon al XIV-lea proclamă un An Jubiliar Franciscan special (10 ianuarie 2026 – 10 ianuarie 2027) cu ocazia centenarului morții Sfântului Francisc, acordând indulgenţă plenară tuturor credincioșilor care vor participa la celebrări.

Papa Leon al XIV-lea a proclamat un An Special al Sfântului Francisc, pentru a comemora împlinirea a 800 de ani de la moartea sfântului din Assisi. Acest timp de har, care se întinde până în 10 ianuarie 2027, este oferit întregii Biserici ca o ocazie de reînnoire spirituală autentică, însoțită de posibilitatea dobândirii indulgenței plenare.

Anul jubiliar franciscan a fost inaugurat la 10 ianuarie printr-un decret al Penitențiariei Apostolice a Sfântului Scaun. El nu este destinat doar familiei franciscane, ci tuturor credincioșilor, ca dar și chemare la o viață creștină mai profundă, mai coerentă și mai evanghelică.

Până la data de 10 ianuarie a anului viitor, credincioșii pot obține indulgența plenară în condițiile obișnuite stabilite de Biserică — spovadă sacramentală, Împărtășanie, rugăciune pentru intențiile Sfântului Părinte — prin efectuarea unui pelerinaj la orice biserică conventuală franciscană sau la un loc de cult dedicat Sfântului Francisc, oriunde în lume.

Un semn puternic al milostivirii Bisericii este atenția acordată celor care nu pot participa fizic: vârstnicii, bolnavii și toți cei care, din motive serioase, nu pot părăsi locuința. Aceștia pot dobândi aceeași indulgență unindu-se spiritual cu celebrările jubileului și oferindu-i lui Dumnezeu rugăciunile, durerile și suferințele lor.

Cu ocazia acestui aniversar, Papa Leon al XIV-lea a adresat o scrisoare miniștrilor generali ai Familiei Franciscane, subliniind că Sfântul Francisc continuă să vorbească lumii de astăzi, marcată de războaie care par fără sfârșit, de diviziuni interioare și sociale ce nasc teamă și neîncredere. Nu pentru că ar oferi soluții tehnice, ci pentru că viața lui indică izvorul autentic al păcii.

Sfântul Francisc ne amintește că pacea cu Dumnezeu, pacea între oameni și pacea cu creația nu sunt realități separate, ci dimensiuni inseparabile ale unei singure chemări: reconcilierea universală.

Acest An Special nu ne cere să facem lucruri extraordinare, ci să trăim mai adevărat. Nu să adăugăm încă un eveniment, ci să lăsăm Evanghelia să prindă rădăcini mai adânci în viața noastră de zi cu zi.