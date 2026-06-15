Maramureșul ascunde în inima Țării Lăpușului unul dintre cele mai valoroase și spectaculoase ecosisteme forestiere din România – Codrii Seculari de la Strâmbu-Băiuț, o zonă unde natura și-a păstrat frumusețea aproape neatinsă de-a lungul secolelor.

Pădurile de fag și brad impresionează prin arborii de dimensiuni impresionante, liniștea profundă și peisajele care oferă vizitatorilor o experiență autentică în mijlocul naturii. O parte a acestor păduri a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, recunoaștere care confirmă valoarea lor ecologică și importanța conservării acestui habitat unic. Zona poate fi explorată pornind din apropierea comunelor Băiuț, Botiza și Lăpuș, unde traseele și potecile tematice amenajate în ultimii ani facilitează accesul turiștilor și oferă informații despre biodiversitatea și rolul esențial al acestor păduri în menținerea echilibrului natural.

Codrii Seculari de la Strâmbu-Băiuț reprezintă una dintre atracțiile naturale de referință ale Maramureșului, fiind o destinație ideală pentru iubitorii de natură, drumeții și ecoturism.

Vizitatorii sunt invitați să descopere frumusețea autentică a Țării Lăpușului și să se bucure de unul dintre cele mai bine conservate peisaje forestiere din Europa.