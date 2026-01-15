ANM a emis un COD GALBEN valabil până la ora 9:00 de precipitatii mixte care depun local polei pentru zona depresionară a județului Maramureş, respectiv zona localităților: Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Moisei, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Bârsana, Ruscova, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Ieud, Săcel, Budești, Bogdan Vodă, Giulești, Călinești, Rozavlea, Dragomirești, Săpânța, Remeți, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Câmpulung la Tisa, Sarasău, Rona de Jos, Oncești;

Zona joasă a județului Maramureş , respectiv zona localităților: Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Suciu de Sus, Cupșeni, Cicârlău, Cernești, Lăpuș, Fărcașa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Ardusat, Coroieni, Groșii Țibleșului, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Băsești, Coltău, Vima Mică, Asuaju de Sus, Gârdani, Oarța de Jos, Bicaz, Sălsig, Coaș, Boiu Mare, Ariniș;