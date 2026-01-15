Asociația pentru Valorificarea Resurselor Comunitare recrutează tineri inactivi (nu lucrează și nu studiază) din Maramureș pentru participarea la cursul GRATUIT „Managementul Carierei”, organizat în cadrul proiectului PEO „Activ pentru viitor”.

👥 Cine se poate înscrie?

✔️ Tineri cu vârsta de până la 29 de ani

✔️ Persoane inactive pe piața muncii (nu au loc de muncă și nu urmează o formă de învățământ)

📍 Unde și cât durează?

📌 Sat Mara, Pensiunea Casa de la Mara, jud. Maramureș

📆 Durata: 4 zile

🎁 Ce beneficii ai?

✅ Curs 100% GRATUIT

✅ Cazare (2 persoane/cameră)

✅ Masă inclusă

✅ Decont transport

✅ Facilitati – casadelamara.ro

✅Sprijin pentru orientare profesională și integrare pe piața muncii

🚗 Subvenții pentru școala de șoferi

Participanții pot beneficia de:

• 💰 2.500 lei – Școala de șoferi categoria B

• 💰 3.500 lei – Școala de șoferi categorii profesionale (C, E)

📄 Documente necesare pentru înscriere:

• Carte de identitate

• Ultima diplomă de studii

• Adeverință AJOFM pentru persoane inactive sau carnet de șomer

👉 Locurile sunt limitate!

📘 Cursul de Managementul Carierei te ajută să îți descoperi punctele forte, să îți clarifici direcția profesională și să îți construiești un plan de carieră adaptat pieței muncii. Vei învăța cum să îți identifici abilitățile și interesele, să îți stabilești obiective clare și să faci pașii corecți spre angajare. Vei lucra practic la CV-ul tău, te vei pregăti pentru interviuri și vei afla unde și cum să cauți oportunități de muncă. Cursul îți oferă sprijin pentru dezvoltarea competențelor utile în orice domeniu și pentru gestionarea schimbărilor profesionale. La final, vei pleca cu instrumente concrete și mai multă încredere în viitorul tău profesional.

📞 Pentru înscrieri și informații: asociatia.arc.mm@gmail.com, 0740597960