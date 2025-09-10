ANM a emis un COD GALBEN pentru intervalul 11 septembrie, ora 02 – 11 septembrie, ora 12. Fenomene vizate: averse însemnate cantitativ.

În intervalul menționat, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).