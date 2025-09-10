În seara de marți, 9 septembrie, în jurul orei 22.30, Poliția municipiului Baia Mare a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că un bărbat care se afla pe strada Dragoș Vodă din municipiu ar fi fost deposedat, prin amenințare cu un obiect ascuțit, de telefonul mobil și suma de 80 lei.

Echipajul de poliție s-a deplasat de urgență la fața locului unde au fost identificați alți doi tineri, iar din verificări a reieșit că și aceștia ar fi fost deposedați de telefoanele mobile de aceeași persoană, în spatele unui imobil situat pe strada Dragoș Vodă.

Un tânăr, martor la eveniment, care ar fi încercat prinderea autorului, prezenta leziuni corporale, după ce ar fi fost rănit cu un obiect ascuțit. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Au fost angrenate forțe suplimentare pentru identificarea și depistarea autorului. În urma primelor verificări efectuate, ca urmare a datelor și indiciilor obținute, au fost depistate trei telefoane mobile și un portmoneu, sustrase de la victime.

Ulterior, la scurt timp, a fost depistat un tânăr de 24 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la sediul poliției în vederea continuării cercetărilor și urmează a fi internat la un centru medical de specialitate.

În cauză a fost întocmit dosar penal și sub coordonarea procurorului de caz se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată