Incident grav în noaptea de marți spre miercuri la intersecția bulevardului Decebal cu strada Dragoș Vodă din Baia Mare. Un bărbat a fost atacat și tâlhărit de un individ înarmat cu un cuțit, care l-a deposedat de telefonul mobil și bani.

Agresorul și-a continuat atacul asupra altor trei persoane – doi minori și un adult de 34 de ani. După ce le-a arătat arma albă și le-a luat telefoanele, l-a înjunghiat pe adult. Victima a primit primul ajutor la fața locului și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Baia Mare.

La scurt timp, polițiștii au declanșat o amplă acțiune de căutare. Suspectul a fugit printre blocuri, dar a fost identificat într-un apartament din zona Dragoș Vodă. Mascații au spart ușa și au pătruns în locuință, unde l-au găsit pe agresor complet dezbrăcat și violent. Acesta a fost încătușat și dus la audieri, ulterior fiind internat la Spitalul de Psihiatrie din Sighetu Marmației.

În apartament au fost descoperite hainele purtate în timpul atacurilor, aruncate în baie, unele dintre ele având urme de sânge. Cele patru telefoane mobile sustrase au fost recuperate, fiind găsite la intrarea în bloc.

Conform IPJ Maramureș, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 22:30. În urma verificărilor, au fost identificate trei victime inițiale și un tânăr rănit, care încercase să intervină pentru prinderea agresorului.

Autorul, un bărbat de 24 de ani, a fost condus la sediul poliției pentru cercetări. Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru tâlhărie calificată, sub coordonarea procurorului de caz.