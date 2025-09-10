O lume tot mai nesigură, cu instituții tot mai slabe și o presă care arată doar ce vrea.

Trăim vremuri în care viața oamenilor atârnă de un fir de păr, iar instituțiile care ar trebui să ne apere par tot mai adesea simple decoruri birocratice. La nivel mondial vedem cum se ridică adevărate campanii media pentru unele cazuri, iar altele sunt trecute sub tăcere completă. Când George Floyd a murit în SUA, au apărut zeci de mii de articole și analize. Când o Irina, o refugiată ucraineană de 23 de ani, este înjunghiată mortal în metrou, platformele internaționale de știri, nu s-a scris niciun rând.

În același timp, criminali care au distrus vieți ajung după 15–20 de ani să fie eliberați, iar în Marea Britanie vedem cum atacatori responsabili de zeci de morți sunt reintegrați în societate. Cine răspunde pentru asta? Așa definim asistența socială?

Dacă restrângem exemplul la nivel local, în Baia Mare, în noaptea trecută, un individ a jefuit mai multe persoane, a amenințat copii, a înjunghiat un tânăr, și doar intervenția trecătorilor a făcut ca acesta să rămână în viață. Și totuși, din ce spun oamenii, același agresor ar fi fost semnalat în alte incidente violente în săptămânile trecute: la un salon de pe bulevardul București, într-un local din centrul vechi. Reclamațiile au existat, dar instituțiile au „constatat” și atât. Proces verbal, o ridicare de umeri și… acasă cu făptașul…la odihnă.

Întrebarea este simplă și tăioasă: de unde știm că omul care a tăiat azi un gât nu este același pe care poliția l-a „lăsat în pace” ieri? Și mai grav, de unde știm că mâine nu ne vom trezi chiar noi sau copiii noștri în fața unui astfel de atacator, lăsat liber „să-și revină din beție sau din droguri”?

Asta e lumea în care trăim. O lume care ni se vinde ca fiind mai sigură ca oricând, dar care devine, de fapt, tot mai vulnerabilă. Cu tot mai multe exemple șocante, cu instituții tot mai slăbite și cu o presă care preferă să arate doar ce convine „unora”, ca într-un joc de manipulare globală.

Andrei BUDA

Despre atacul din Baia Mare: