Vești importante pentru pasagerii din Cluj-Napoca: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță lansarea unor noi rute aeriene directe către două dintre cele mai importante hub-uri europene: Viena și Frankfurt, începând cu 17 iulie 2026. Noile conexiuni marchează un pas important în dezvoltarea infrastructurii aeriene din regiune, oferind acces rapid către unele dintre cele mai mari noduri de transport aerian din lume. Atât Viena, cât și Frankfurt sunt recunoscute pentru rolul lor strategic în conectarea Europei cu alte continente.

Prin aceste rute, pasagerii din Cluj vor putea ajunge mai ușor către destinații din întreaga lume, inclusiv Europa, America de Nord și de Sud, Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Reducerea numărului de escale și a timpilor de așteptare reprezintă unul dintre principalele avantaje pentru călători, fie că este vorba despre vacanțe sau deplasări de afaceri.

Potrivit programului anunțat, zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, în zilele de marți și vineri, pe ambele rute: Cluj–Viena și Cluj–Frankfurt. Curse vor fi efectuate cu aeronave moderne Airbus A220, apreciate pentru eficiența consumului și confortul oferit pasagerilor.

Reprezentanții aeroportului subliniază că aceste noi rute transformă Clujul într-un punct de plecare tot mai competitiv pentru călătorii internaționale, consolidând poziția orașului ca hub regional în plină dezvoltare.