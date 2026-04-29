Ansamblul Folcloric Național Transilvania lansează o invitație inedită pentru iubitorii de tradiții: un concurs dedicat celor mai frumoase și autentice costume populare, în cadrul evenimentului „Lada de Zestre”.

Participanții sunt încurajați să își prezinte portul popular într-un mod cât mai autentic, punând în valoare atât frumusețea acestuia, cât și povestea din spatele fiecărui element vestimentar. Înscrierea în concurs începe online, prin postarea unei fotografii în costum popular, însoțită de detalii despre zona etno-folclorică, localitatea de proveniență și județ.

Competiția continuă însă și dincolo de mediul virtual. Pentru validarea înscrierii, concurenții trebuie să fie prezenți fizic pe 10 mai 2026, de la ora 16:00, la Muzeul Satului din Baia Mare, purtând aceleași straie prezentate în fotografie.

Un juriu de specialitate va evalua participanții pe baza mai multor criterii, printre care autenticitatea costumului, vechimea, modul de purtare și respectarea elementelor tradiționale, de la croială și simboluri, până la materiale, podoabe și încălțăminte. Cel mai reușit port popular va fi premiat pe scenă, în cadrul evenimentului, organizatorii promițând o atmosferă dedicată celebrării identității și patrimoniului cultural românesc.

Evenimentul își propune să readucă în prim-plan valorile autentice și să încurajeze păstrarea și transmiterea tradițiilor către noile generații.