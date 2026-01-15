Ca urmare a modificării Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2025, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de noi opțiuni în ceea ce privește facilitățile de transport interurban.

Astfel, aceste persoane pot opta, la cerere, pentru una dintre următoarele variante:

– acordarea gratuității la transportul interurban, prin bilete de călătorie valabile atât pentru transportul feroviar, cât și pentru transportul rutier (autobuz);

sau

– acordarea de bonuri valorice pe suport electronic (card de carburant), utilizabile pentru alimentarea cu carburant sau cu energie electrică, după cum urmează:

în limita sumei de 1.500 lei/an pentru persoanele cu handicap grav;

în limita sumei de 750 lei/an pentru persoanele cu handicap accentuat.

Cardurile de carburant pot fi utilizate pentru autoturismul aflat în proprietatea:

– persoanei cu handicap;

– familiei acesteia;

– asistentului personal;

– asistentului personal profesionist;

– însoțitorului.

Pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic, este necesară:

– depunerea opțiunii scrise;

depunerea cererii pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic.

Formularele tipizate pot fi obținute:

de la Compartimentul Evidență și Plată Prestații Sociale din cadrul DGASPC Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 54;

– de pe pagina de internet a instituției, accesând link-ul:

https://dgaspcmm.ro/informatii-de…/formulare-tip.html (Anexa 2 – Cerere opțiune transport persoană cu dizabilitati)

Programul cu publicul al Compartimentului Evidență și Plată Prestații Sociale este:

– luni, marți și miercuri: 09.00 – 13.00;

– joi: 12.00 – 16.00.

Documentele pot fi transmise și în format electronic, la adresa de e-mail: prestatii@dgaspcmm.ro

DGASPCMaramures recomandă persoanelor eligibile să analizeze opțiunile disponibile și să aleagă varianta care corespunde cel mai bine nevoilor lor de deplasare.